La influencer Andrea San Martin utilizó sus redes sociales para acusar a Juan Víctor Sánchez de no pasar la manutención de su hija menor. Asimismo, la modelo salió en defensa de su pareja Sebastián Lizarzaburu, quien es tildado de ‘mantenido’: “Se me ha calificado a mí y mi pareja, a Sebastián de mantenido y a mí de que solo vivó de pensiones de alimentos (...) Quiero aclarar que no he recibido ninguna pensión de alimentos para mi hija menor. El único voucher que recibí es un día antes de la audiencia; sin embargo, desde diciembre quedamos mediante una resolución, una pensión anticipada, pero no ha sido cumplida”, dijo la modelo. Video: (Instagram/@mamaporpartidadoble).