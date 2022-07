Melissa Paredes sigue dando de qué hablar, luego de la grave investigación que afrontará su exesposo Rodrigo Cuba por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio de su hija.

Como se sabe, todo comenzó cuando la modelo grabó la llamada telefónica que hizo al padre de su hija, el pasado 13 de junio, donde lo acusaba de haber agredido a su pequeña hija y lo amenazaba con denunciarlo a la Policía Nacional.

En ese momento, la actriz estaba en compañía de su abogado Wilmer Arica y, presumiblemente, de su novio Anthony Aranda.

En la edición de hoy martes 5 de julio, el programa ‘Amor y Fuego’ difundió una breve entrevista con Melissa Paredes donde ella da detalles de la conversación que tuvo con su abogado previo a la llamada que realizó al futbolista.

“Mi abogado me dice, ‘¿y tú crees que si lo tienes al frente puedes saber si te está mintiendo o no?’. Yo le digo ‘Sí, por supuesto, yo lo conozco perfectamente y sé cuándo él me miente y cuándo no, y quiero que me explique, Wilmer, porque hacer una denuncia así a mí me parece muy fuerte... o sea, voy a exponer a mi hija, mi hija va a salir en todos lo medios ¿Qué otra opción tengo Wilmer?”, contó la exconductora de América HOY.

Cabe indicar que Melissa Paredes decidió llamar al ‘Gato’ horas después de que su hija - supuestamente - le confesara que sufrió un aparente abuso.

“Se me ocurrió a mi (decirle al abogado) ¿puedo llevar a mi hija al doctor y que vea si pasó algo? obviamente, si pasó algo, yo voy a ir a denunciarlo en una sin pensarlo, pero necesito tener pruebas, necesito saber qué ha pasado”, comentó la modelo.

