Confirmado. Jorge Cuba es el encargado de ‘negociar’ la pensión alimentaria y el régimen de visitas de la hija de Ale Venturo con su exesposo Daniel León. Como se sabe, la actual novia de Rodrigo Cuba había puesto restricciones a su expareja y no permitía que vea a la menor de 2 años.

El programa ‘Amor y Fuego’ compartió un audio de una llamada telefónica donde Daniel León discute con ‘Don Gato’ sobre los días que quiere ver a su hija.

“Yo solo estoy pidiendo esos 3 días y un día del fin de semana, si quiere Alexandra lo escoja por semana, no me importa, yo me acomodo, pero yo quiero el fin de semana para que mi hija pueda conocer a su familia, mi familia vive en Punta Hermosa, yo no tengo como llevar a mi hija allá después del nido”, se le escucha decir al exesposo de Ale, quien exige estar con su pequeña al menos un fin de semana.

Sin embargo, la propuesta es rechazada por el papá de Rodrigo Cuba: “ella (Ale) quiere a su hija el fin de semana para hacer algo”. Esta respuesta molestó a Daniel, quien increpó: “yo también quiero eso, la hija es de los dos (...) ¿Por qué no quiere darme el fin de semana? porque ella quiere irse con su nuevo flaco, libremente como le da la gana”.

En otro momento de la conversación, ‘Don Gato’ le recuerda que él debe depositarle 3 mil soles mensuales a Ale Venturo y no 2500, como había acordado preliminarmente.

“¿Quieres llegar a una conciliación? tienes que dar en efectivo (...) a mi me ha indicado que sus gastos son mayores y quiere mínimo 3 mil soles. Tú aceptas los 3 mil y yo voy a hablar con ella para ver como negocio, para que te conceda lo tuyo”, le dijo el exfuncionario público.

Jorge Cuba con exesposo de Ale Venturo

