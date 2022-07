Sigue en el ojo de la tormenta. La popular actriz Magaly Solier, protagonizó escandalosas notas informativas en el pasado y la llevaron a perder la tenencia de sus hijos y ahora se niega a brindarle la pensión de alimentos, afirmando que su exesposo le debe dinero y la golpeaba.

La protagonista de ‘La teta asustada’, afirmó que su exesposo intento que ella fuera asesinada: “El señor me mandó a asesinar 3 veces, desde que se llevó a mis hijos, pero yo tengo miedo (...) tú crees que es tan fácil pedir pensión de alimentos, cuando él tiene denuncias, 10 años de abandono hacia sus hijos”.

Magaly Solier, afirmó que su exesposo le debe dinero por denuncias de alimentos que ella le puso en el pasado: “Él tiene denuncias de pensión que todavía no me ha devuelto (...) yo no le voy a dar nada, no tengo dinero, tengo 30 céntimos, exactamente, para eso tiene un padre profesional, yo soy madre campesina, borracha, mala madre, loca”.

