La noche de este 4 de julio, Magaly Medina se refirió a las críticas de Rodrigo González, quien aseguro que la conductora de espectáculos parece la ‘abogada’ de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La ‘urraca’ decidió hablar una vez más sobre el lío mediático entre Melissa Paredes y el futbolista.

Durante la reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la figura de ATV decidió contestar a las especulaciones de su examigo, ella aseguró no estar parcializada y, se reafirmó en su pensamiento sobre el integrante del Boys.

“Por más que otras personas piensen que me he parcializado con el ‘Gato’ Cuba, sencillamente yo pienso que este señor es un buen papá, a menos que las investigaciones demuestren lo contrario porque ahora ya que ella lo ha provocado de esta forma, ahora ya hay una investigación abierta sobre este caso debido a lo que ella ha dejado entrever, debido a ese audio que se difundió, que salió de su teléfono”, dijo Magaly Medina en su programa.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Magaly Medina?

El presentador de ‘Amor y Fuego’ no soportó que su madrina le dijera que era el defensor de Melissa Paredes y arremetió con todo contra ella.

“No podemos prejuzgar. La gente alucina y sale todavía Magaly. Dice: ‘Rodrigo parece el abogado de Melissa’; pero sí la única que parece la abogada, la defensora del ‘Gato’ Cuba, eres tú (...) Tú no sabes de lo que estás hablando porque no has visto el video. Tú directamente te pusiste a juzgar”, comentó González Lupis.

