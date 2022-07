Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no se calló nada y le respondió con todo a Magaly Medina, quien en la última edición de su programa señaló que el conductor de “Amor y Fuego” estaba cumpliendo la labor de “abogado” de Melissa Paredes, al decir que ella “esta vez no miente”.

“Hay gente que piensa que esa es una manera de hacer periodismo. Bueno, nosotros no nos ufanamos de ser periodistas, somos entretenedores y comunicadores. Lo que no podemos hacer es adelantarnos y sentenciar públicamente a una madre”, comenzó diciendo.

“Si esa madre ha sido capaz de fabular una situación maquiavélicamente pensada, pues estamos hablando de un monstruo, pero no podemos pre juzgar y dar por sentado algo solo porque le sacó la vuelta al marido”, agregó el popular ‘Peluchín’.

En ese sentido, la figura de Willax TV reafirmó nuevamente que nunca ha defendido a Paredes, a comparación de la popular ‘Urraca’, a quien señaló como la nueva “defensora del Gato Cuba”.

“Hay que priorizar lo que dice una niña y eso es lo que dijimos, que ella no mentía al decir que había esa prueba de la niña que habló. Pero como la gente alucina situaciones que no son, entonces salen y dicen que yo parezco el abogado, eso dijo Magaly. Pero si la única que parece la abogada del Gato Cuba eres tú y no sabes de lo que estás hablando. Tú directamente ya te pusiste a pedir que le quiten la hija a su madre. ¿Quiénes somos nosotros de creernos con el poder, con el ego desmedido de estar por encima de la justicia?”, expresó.

