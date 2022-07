Melissa Paredes conversó en exclusiva con Rodrigo González sobre la reacción que ha tenido su exesposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, sobre el video donde su hija de 4 años de edad cuenta un testimonio de presunta agresión física.

Ella volvió a negar extorsión y chantaje al futbolista. “Tampoco le dije ‘oye, por mi silencio, tú me das tanto’. Entonces lo que ellos quiere hacer es como sea decir ‘ella está loca’. Qué mier***, qué basuras son”, expresó al programa ‘Amor y fuego’, en respuesta a la denuncia que le puso el padre de su hija.

Asimismo, reveló que , hace poco, le volvió a reclamar al ‘Gato’ por negarse a ver el video donde se escucha a su hija contar que habría sido lastimada.

“Cuando vino el otro día a recoger a su hija, le dije ‘mira el video’ y me sacó la mano. Me dijo ‘No, Melissa, yo no necesito ver nada’. Yo le dije ‘cómo que no necesitas ver nada’. Le digo ‘qué tienes’. Me dijo: ‘no tráeme a mi hija que me la llevo. Yo dije: oye, ¿todo bien contigo? ¿no te preocupa? ¿no te importa (saber) por qué ha dicho eso? ¡no te interesa!”, comentó Melissa sobre la reacción de su ex.

Melissa también negó que esté manipulando a su hija: “Una cosa son los errores que uno comete como ser humano, otro cosa es coaccionar a tu hija para eso, no friegues, es algo grave”.

Melissa Paredes con Amor y Fuego

