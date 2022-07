La niñera que cuidaba a la hija de Ale Venturo de dos años de edad, Francisca Ramos, presentó su denuncia contra la empresaria y Rodrigo Cuba por el presunto delito de coacción, al se retenida en contra de su voluntad en la casa del futbolista.

Esto ocurrió luego de que la empleada le confesara al exesposo de Ale, Daniel León, de que su hija duerme en la misma cama con la chef y su actual pareja, el ‘Gato’ Cuba.

Durante el tiempo que la niñera fue llevada a la casa de Rodrigo Cuba, ella aseguró que quisieron obligarle a firmar un documento donde desmentía lo señalado por Daniel León. La joven grabó lo ocurrido y entregó el audio al programa ‘Amor y Fuego’.

En la conversación, Ale Venturo desmiente que duerma con su hija de 2 años y con Rodrigo Cuba en la misma cama, pero admite que sí se echan los tres a ver televisión.

Rodrigo Cuba: la persona que te contrata es Alexandra, cierto

Niñera: Sí

Rodrigo Cuba: Porque el señor no da ni un sol para tu pago. A la persona que tú le tienes que informar, contar, hasta chismear, es a ella no a él

(...)

Ale Venturo: lo único que necesitamos es que simplemente desmientas eso. Escrito y listo

Niñera: ¿A quién le voy a desmentir escrito?

Ale Venturo: no, es un papel que se hace notariado, notarizado. Con eso es suficiente, no hay necesidad de salir a hablar nada en televisión

(...)

Ale Venturo: no estoy para exponer este tipo de cosas. Si tú dices que no le has dicho eso y que él está exagerando, o lo está cambiando te creo, pero por favor te pido no vuelvas (a hablar con él)

Niñera: no le tengo (su número), no hablo

Ale Venturo: necesitaremos una declaración jurada tuya escrita, o un audio, no sé, si es que no quieres exponerte tanto. Pero no es así, no más decir cualquier cosa, uno tiene que tener pruebas, si hemos estado echados con las bebes, viendo dibujos, esto absolutamente no tiene nada de malo.

