¿Se arrepiente? Gisela Valcárcel, quien se encuentra alistando todos los últimos detalles para su retorno a la televisión, sorprendió a todos sus seguidores al realizar una curiosa reflexión sobre el amor en su vida.

Y es que la conductora comentó también cómo hasta el momento no encuentra a esa persona ideal para pasar el resto de su vida. Incluso, la rubia animadora reveló que Dios la ayudó a abrir los ojos.

Mediante un extenso post en su cuenta oficial de Instagram, la madre de Ethel Pozo recordó la dos veces que contrajo nupcias, primero con el exfutbolista Roberto Martínez, y luego con Javier Carmona, exgerente de televisión, que también se casó con Tula Rodríguez.

“Desde chica busqué ser feliz, quería ser amada y claro amar… He buscado en personas las respuestas a mis múltiples preguntas y he querido que algunas personas llenen mis vacíos internos, gracias a Dios esto nunca se dio. Él me puede haberme enseñado a disfrutar tanto la vida. Él ha respondido mis preguntas y me ha llenado de amor”, posteó en Instagram.

“No tienes que estar acompañada(o) para ser feliz. La felicidad está dentro de nosotros, las respuestas están en nuestro interior, sólo si amas esta vida sentirás que la vida te ama, sólo si sabes que nunca estás solo(a) que hay alguien que te ama, empiezas a caminar con pasos seguros y lo más importante, disfrutas el viaje”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO