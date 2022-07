La noche de este jueves 7 de julio de 2022, Magaly Medina no apareció en su programa ‘Magaly, TV, La Firme’ debido a que fue internada de emergencia en una clínica. A través de sus redes sociales, la conductora de espectáculos reveló que su médico le encontró algunos ‘problemitas’ y por eso debió pasar por el quirófano.

La ‘urraca’ más famosa de la TV conversó con un medio local donde reveló que se realizó dos exámenes médicos: una endoscopia y una colonoscopia. Durante el procedimiento, le extrajeron unos pólipos preocupantes y está a la espera de los resultados.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre su estado de salud?

“Por orden del doctor me hice la endoscopia y colonoscopia. El galeno quería revisar algunas cosas porque me quejo siempre, ya le había hecho estas pruebas a Alfredo (Zambrano, su esposo), lo que pasa es que a mí me encontró varios pólipos y algunos bastante preocupantes, pero vamos a esperar el resultado de la biopsia, no hay que adelantarnos”, reveló a Trome.

“Como fueron varios los pólipos que me extrajeron, por eso me quedé en la clínica internada y lo anuncié en mis redes antes de que empezará mi programa”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR