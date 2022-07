No le cree nada. Magaly Medina no se calló nada y le respondió fiel a su estilo a Ethel Pozo, quien en la última edición de su programa tildó de “mentirosa” a la popular ‘Urraca’ por decir que su boda costaría alrededor de 150 mil dólares.

Y es que frente a ello, la conductora de ATV se burló de la hija de Gisela Valcárcel por querer aparentar frente al público ser “una chica humilde”.

“Yo no sé por qué ella quiere demostrar que es humilde, que platita no hay. Todos saben que tienes el programa que es de tu madre, tu madre tiene una productora de televisión donde tienen dos programas, todos sabemos en los negocios siempre le ha ido bien a Gisela”, comenzó diciendo.

“Tampoco te me hagas la muy sencillita, la muy humildita porque no le queda (...) Habla de la educación de sus hijas, pero esas niñas tienen asegurado su futuro hace rato, son nietas de quien son, así que tampoco te me hagas...”, agregó.

En ese sentido, Medina le aconsejó a Ethel que si quería “ahorrar” en su boda, como tanto menciona en sus redes, hubiera optado por un diseñador peruano para su vestido de novia.

“Ella se fue a Barcelona, no aquí no más... Su vestido no baja de 5 mil euros y todavía se lo van a traer. Otra cosa que también hubiera podido hacer, es ir acá en Perú a donde un diseñador, pero eso no le bajaría de 10 mil dólares”, expresó.

