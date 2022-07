Rodrigo González, el popular ‘Peluchín’ sorprendió a sus seguidores y fue criticado por cambiar su postura en el caso Melissa Paredes, al dar crédito a la denuncia por presunto abuso sexual que habría sufrido su hija de 3 años.

“A mí no me importa defender a Melissa Paredes, he sido su principal detractor, por inescrupulosa. Créanme esta vez, Melissa Paredes no miente”, dijo el conductor de ‘Amor y Fuego’ tras ver un video que le facilitó la actriz, que sería evidencia contra Rodrigo Cuba.

En la edición del último martes 12 de julio, ‘Peluchin’ comentó sobre el acuerdo conciliador que llegó Ale Venturo, novia de Rodrigo Cuba, con su exesposo Daniel León, a favor de su bebé de 2 años, hecho que solo fue investigado en el programa de Willax TV.

En ese sentido, reveló sobre el distanciamiento de su programa con la familia Cuba.

“Celebramos haber remado en esa dirección, porque parece que todos están concentrados en que todo lo que sale de allí (de la familia Cuba) es siempre verdad y no se tocan otros temas, la presión que ejerció este show hizo que tuviera un final feliz”, comentó.

“Porque tenemos más de un mes cuestionando , preguntando, hablando con el padre... a partir de que se hizo público ahora nos tienen un poco menos de cariño y de disposición para declarar como la familia del ‘Gato’ Cuba que antes se wasapeaba a diario con nuestra producción, pero desde que tocamos este tema se nos cerraron las vías de comunicación, no importa”, agregó.

