La reciente polémica generada por las acusaciones de maltrato infantil hechas por Melissa Paredes al ‘Gato’ Cuba, han hecho que los conductores de espectáculos tengan que tocar el tema con pinzas y es así como Rodrigo González dejó en claro su punto de vista.

En las últimas semanas, se acusó a Rodrigo González de convertirse en uno de los principales defensores de Melissa Paredes, pero él dejó en claro que no es así: “A mí no me importa defender a Melissa Paredes, he sido su principal detractor, por inescrupulosa. Créanme esta vez, Melissa Paredes no miente”.

Tal y como informó Magaly Medina, Rodrigo Cuba está siendo investigado por presuntos tocamientos a su menor hija, pero un audio en el que Melissa le habla a su exesposo antes de denunciarlo, intentó deslegitimizar las acusaciones de la exconductora de ‘América Hoy’.

Rodrigo aclaró que él vio el video en el que la hija de Melissa Paredes relata los tratos de su padre: “Estamos hablando de una niña de 4 años, los especialistas son los que darán cuenta si lo que ha dicho la niña es real, pero no podemos decir que le quiten a su hija. Qué Melissa es una cínica, sí, pero lo que dice de la niña no es mentira. Lo que hemos visto y escuchado no es mentira”.

