Juan Víctor Sánchez, el padre de la segunda hija de Andrea San Martín, confesó que tiene miedo de que la modelo esté preparando una nueva estrategia en medio de su enfrentamiento legal por el régimen de visitas de su hija de 3 años de edad.

Como se sabe, la influencer es asesorada por el abogado Wilmer Arica, quien también representa a Melissa Paredes en su pleito con Rodrigo Cuba, investigado por el presunto delito de agresión sexual contra su hija.

Debido al escándalo en que terminó el caso de Melissa y el ‘Gato’ Cuba, un sector de población cuestiona las estrategias que usa el abogado, tomando en cuenta que Andrea San Martín tampoco ha llegado a un acuerdo con Juan Víctor desde que es asesora por Wilmer Arica.

Por ello, Juan Victor hizo una fuerte declaración en el programa ‘Amor y Fuego’, diciendo que podría correr con la misma suerte de Rodrigo Cuba. Es decir, que Andrea podría salir con que tiene un video donde su hija denuncia una agresión.

“En varias oportunidades a mí se me ha mencionado como si yo también podría tener una denuncia parecida a la que le han hecho al chico (Gato) Cuba. Tengo pruebas de eso, de lo que pueden mencionar familiares allegados a ella, habrán sido en 3 o cuatro oportunidades que me han dicho (...) de repente me salen con un video diciendo que mi hija dice que le he pegado, y no sé cómo lo haría si no la veo desde hace 7 meses. No sé cómo mi hija podría decir que yo puedo hacer algo contra ella después de 7 meses”, comentó el ex de Andrea.

