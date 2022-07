Andrea San Martín fue cuestionada duramente en ‘Magaly TV La Firme’ por no permitir que su hija de 3 años pase tiempo de calidad con Juan Víctor Sánchez, fuera del hogar materno, pese a que no existe ninguna orden judicial.

Aunque en un primer momento de justificó diciendo que el padre de su hija está siendo investigado y tiene una denuncia penal por desobediencia a la autoridad, al final reveló que no deja que se lleve a su hija porque tiene miedo.

“Está investigado en Fiscalía por desobediencia a la autoridad, porque les ha prohibido que no nos agreda (a mi hija y a mpi) no solo que no nos mencione (públicamente) si no que cumpla con el tema económico (…) No existe un documento (que prohíba que se lleve a su hija), porque me muero de miedo por las amenazas diarias que me hace”, se defendió.

Magaly Medina no toleró las excusas de Andrea San Martín y le advirtió que ella puede terminar como Melissa Paredes, quien podría perder la custodia de su hija al no arreglar sus diferencias con Rodrigo Cubas, las cual terminaron en una investigación por abuso sexual y denuncias por extorsión.

“Los dos (tú y Juan Víctor) están errados, los dos están mal, los dos se ponen tercos y ninguno cede (...) Para qué insistir en una fiscalía, cualquiera de los dos puede sacar la bandera de la paz, la bandera blanca y decir estamos haciendo un daño terrible (a nuestra hija) ¿Ustedes quieren terminar como Rodrigo Cuba y Melissa Paredes?”, cuestionó la periodista.

“De ninguna manera (queremos terminar como ellos), porque yo he estado en todo momento a favor de que si le señor realmente se quiere comprometer con una psicóloga, con una profesional...”, respondió Andrea, pero fuer interrumpida por la ‘Urraca’.

En otro momento de la entrevista, Magaly le sacó en cara que Andrea San Martín tiene el mismo abogado que Melissa Paredes, Wilmer Arica.

“También tienes un abogado que es el mismo abogado de Melissa Paredes, a veces los abogados no quieren conciliar y no quieren la paz”, mencionó la periodista, a lo que la ‘Ojiverde’ lo defendió: “Bueno, los problemas de cómo lo resuelva la persona, no el abogado... no, la persona, no el abogado”

TE PUEDE INTERESAR