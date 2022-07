Tremenda bomba. Daniela Darcourt estuvo como invitada especial en el canal de Youtube de Christopher Gianotti, donde reveló una reciente y fuerte decepción amorosa que habría sufrido con el cantante venezolano Jisa, con quien fue vinculada desde finales del 2020.

Y es que la salsera, pese a que no dijo nombre exacto del individuo que le habría mentido descaradamente, se animó a contar con detalles de cómo habría empezado la historia con él.

“Esperé a ese alguien hasta que descubrí una gran mentira. Fue una persona que conocí por intermedio de otra persona, escuché en los estados de un amigo la canción de este señor y dije: qué bonito canta, quién es. Fue por abril más o menos”, comenzó diciendo.

“Comenzamos a hablar por redes, me comentaba mis historias. Nació una conversación breve, yo vivía mi vida normal porque lo que menos tenía en la cabeza era intentar algo con alguien. Pasó mes y medio, me volvió a hablar para hacer algo juntos, y yo normal porque era música, intercambiamos números, correos, empezamos a hablar más seguido hasta que me dijo: ¿seguiremos siendo amiguitos?”, agregó.

Sin embargo, luego de que Daniela se encontrara con Jisa durante un viaje que realizó al extranjero en plena pandemia para celebrar su cumpleaños, descubrió que el cantante venezolano no le había contado de la existencia de su pequeña hija.

“Era plena pandemia, fue, pasó, se dio, lo consiguió (el que esté con ella) y me hizo la peor canallada que puede hacer un hombre en su vida, al menos para mí... Me negó a su hija... Imagínate el grado de decepción (...) Revisé el perfil de la mamá, me seguía, vi fotos, fechas... Bueno fuera que la hija hubiera sido de un año, dos años, la niña estaba acabando de nacer”, señaló.

