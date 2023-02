Magaly Medina volvió a lanzar sus dardos contra su compañera de canal, la periodista Andrea Llosa , este 16 de febrero de 2023 en su programa ‘Magaly TV La Firme’. Y es que, en la víspera, la conductora de ‘Andrea’ entrevistó a los primos de John Kelvin, quienes destruyeron a Dalia Durán y piden la tenencia de sus cuatro hijos menores.

“Se le está dando mucha importancia a la familia del golpeador, que definitivamente quiere sacar a su familiar de la cárcel. La familia se empeña en decir que (Dalia) te mueres de amor por él y que obras por despecho”, comentó Magaly frente a Dalia Durán, quien fue invitada a su set.

La exesposa de John Kelvin comentó que, junto a sus abogado, está evaluando retomar el primer caso de violación sexual, “porque tenemos todas las pruebas, todo el mundo sabe por qué cambie la versión”.

Luego, Dalia Durán arremetió contra Andrea Llosa por dar cabida a los primos de John Kelvin, quienes presentaron audios de sus menores hijos, exponiéndolos públicamente.

“ Yo digo, como una programa no puede informarse de la forma correcta y sentar a esas personas sin informarse como debe de ser, porque ese audio esta cortado” , comentó la cubana.

¿Qué respondió Magaly Medina a Andrea Llosa?

Andrea Llosa dijo ayer que a Magaly Medina le moleste que toque temas de farándula en su programa ‘Andrea’. “Me parece bien ocurrente Magaly, porque el año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale, iba a tener al agresor en su set. Es poco coherente, es más, le iba a pagar al agresor”, comentó Llosa.

Magaly Medina no se quedó callada en la edición del jueves 16 de febrero y respondió a Andrea:

“Lo que yo he cuestionado es la desinformación con la que un programa de mi propio canal ha tocado este tema y critico que no se haya cuestionado. Porque tú puedes entrevistar hasta al asesino, periodísticamente todos estamos en plena libertad de querer tener al golpeador. Pero la cuestión es que no lo sientas y pones su palabra como ‘santa palabra’. Como periodista tienes que cuestionar, eso es algo que si he criticado, ¿por qué no vas a cuestionar? por qué dejas que solamente denigre a la otra persona, a la víctima, la revictimices más y no los cuestiones”.

