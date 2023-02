Luego del escándalo que dejó a John Kelvin otra vez tras las rejas, Dalia Durán evitó dar entrevistas, pero ante la petición de la tenencia de sus hijos por parte de la familia de su agresor, la cubana decidió hablar, desbaratando las supuestas pruebas del ahora preso.

Según se informó en el parte policial tras la detención de John Kelvin, Dalia Durán habría acosado al cantante, mandándole correos con contenido íntimo, intentando reconquistar al agresor, sin embargo, las acusaciones fueron desmentidas por la cubana.

“Yo jamás me le he insinuado, John no me interesa y que se lo meta en la cabeza”, además Dalia contó que John Kelvin presentó, como pruebas del supuesto acoso, fotos de ella en lencería, pero las sacó de ‘Instagram’, ya que ella ahora trabaja como modelo y al tener el sello de colaboración con la marca que la contrató, la jueza rechazó las pruebas del cantante.

