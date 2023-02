Doña Peta recientemente dio una entrevista exclusiva para el programa “América Hoy”, donde confesó la actual relación que lleva con Alondra García Miró, expareja de su hijo Paolo Guerrero. Y es que frente a ello, Gigi Mitre consideró que aquellos halagos hacia la modelo estarían fuera de lugar, debido a que el futbolista mantiene un romance con Ana Paula Consorte.

Cabe recordar, que la madre del ‘Depredador’ tuvo solo palabras de cariño y halados hacia la exchica reality, con quien incluso pensó que su hijo contraería matrimonio.

En ese sentido, la conductora de “Amor y Fuego” señaló que Doña Peta tendría que haber pensado un poquito más en Ana Paula Consorte al brindar esas declaraciones sobre Alondra en América TV, pues la brasilera está esperando un hijo del pelotero.

“¿A raíz de qué da esas declaraciones? No sé, la posición ahora de Ana Paula, para mí, creo yo me incomodaría un poco. No hubo mala intención, me queda claro, pero ¿qué hay detrás?”, comenzó diciendo.

“Decir todas esas bondades de Alondra, que se notan que son sinceras, creo que es un poco incómodo para la actual pareja, futura madre, le guste o no, del nuevo bebé de Paolo” , agregó la figura de Willax TV.

