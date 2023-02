Una vez más, las hermanas Copello no dudaron en sacarse los trapitos al aire en pleno programa y en esta ocasión fue el turno de ‘Mande quien mande’, quienes prepararon una dinámica que obligó a Anna Carina y María Pía a revelar más de la cuenta.

Con Edson Dávila y Carlos Vílchez como soporte de las hermanas, comenzaron a soltar los trapitos al aire, dando el primer golpe Anna Carina, quien acusó a su hermana de no saber perder: “Lo que no me gusta es que sea muy picona”.

María Pía Copello decidió responder, criticando la disciplina que tiene la cantante para mantenerse en forma: “No me gusta que seas tan disciplinada con el deporte, me desespera”.

Lo más resaltante, llegó cuando Anna Carina se unió a las críticas que tiene María Pía en redes sociales tras su estreno en ‘Mande quien mande’, acusándola de algo muy similar que sus detractores: “No me gusta que a veces seas tan orgullosa”.

TE PUEDE INTERESAR