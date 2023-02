Primero fui ‘Rubí' y ahora es el turno de ‘La usurpadora’, dos telenovelas que siempre guardan interés en la audiencia y que estarían siendo usados para dejarles un colchón al programa nuevo de María Pía Copello y Carlos Vílchez, quienes ya han sido criticados antes por no hacer más puntos que una telenovela reciclada.

Uno de los seguidores de Samuel Suárez y aparentemente, simpatizante de María Pía Copello, decidió preguntarle al conductor de ‘Instarandula’, si su raje en contra de la excompañera de Timoteo, era por odio y él no dudó en descartar todo y argumentar su respuesta.

Samuel Suárez comenzó afirmando que no existe un motivo para que a él no le caiga María Pía Copello y además resaltó su trayectoria: “Creo que todos hemos crecido viendo María Pía y Timoteo, sabemos que ella se ha ganado a pulso su estadía en la televisión y luego en redes sociales, hace una chamba enorme”.

Pero, luego de tirarle flores por haberse ganado un lugar en la memoria de los peruanos, afirmó que todo eso no la hace inmune a las críticas por las chambas que hace ahora: “Eso no significa que no podemos ver ni criticar su show, que la Carlota se roba el show, que de alguna manera le falta más de dominio. Si yo la veo a María Pía la respeto, porque son años de chamba, es un ícono de la televisión, las cosas como son, no se confundan”.

