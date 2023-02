La brasileña demostró no ser de las que se quedan calladas y decidió darle algunas declaraciones a una reportera de ‘Magaly TV’, quien le preguntó si deseaba casarse con Paolo Guerrero, al igual que Alondra García Miró, quien esperó la ceremonia por años y se quedó con nada más que tiempo perdido.

El no quedarse callada y su poco interés por ser amiga de su suegra, no son las únicas diferencias de Ana Paula con Alondra, el poco interés en tener una boda, sería lo más significativo en la nueva relación de Paolo Guerrero, quien ya estaría disfrutando de los beneficios de ser casado sin estarlo: “¿Dices ceremonia? Porque vivimos una vida de casados. Pero si se trata de papel o ceremonia religiosa, nunca fue mi sueño”, aclaró la brasileña.

La brasileña además aclaró que no le importan las críticas en su contra por el rápido embarazo que tuvo con Paolo Guerrero, con quien no había cumplido ni medio año de noviazgo: “Los comentarios no afectan en nada, a veces me río, a veces respondo con un ‘perdón por no preguntarte antes’ o ‘sabes más que yo’ y otras veces simplemente borro y bloqueo... Lo único que no tolero es hablar de mis hijos”.

