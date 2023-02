Le dieron con palo. Ana Paula Consorte causó bastante polémica al compartir unas cuantas fotografías de lo que sería el embarazo que viene llevando, fruto de su relación con Paolo Guerrero. Y es que la modelo no dudó en responderle a sus detractores, quienes la criticaron por haber salido en estado de gestación tan pronto.

Hoy en día, la influencer brasilera comparte un poco más de contenido en sus redes sociales sobre su bebé, así como también algunos momentos que vive con el futbolista peruano. Esta vez, enterneció al lucir su pancita y recibió felicitaciones de sus fans.

Sin embargo, un grupo de cibernautas no hicieron esperar sus reacciones y le dejaron algunos desafortunados comentarios a la futura mamita. “Qué rápida que fue” , “No cabe duda que Paolo no sabe no lo que quiere”, “Te felicito pero ojalá... Ese señor esta vez sea estable”, “Se aseguró, qué viva”, fueron algunas de las declaraciones de los usuarios.

Frente a ello, Ana Paula no se quedó callada y decidió comentar un par de frases, para luego desactivar las reacciones de los internautas. “Disculpa para la próxima te preg unto”, “Sabes más que yo entonces”, respondió.

En ese sentido, Ricardon Rondón se mostró muy indignado por cómo la gente ataca una mujer embarazada. “Siempre diré que a falta de argumentos van a sobrar los insultos. Esto no solamente es una cobardía de gente que se esconde en una red social para insultar a una mujer en estado de gestión”, dijo el conductor.

