Andrea San Martín decidió realizar una larga trasmisión EN VIVO en sus redes sociales, donde no pudo evitar ser consultada sobre los motivos que la habrían llevado a finalizar su romance con Sebastián Lizarzaburu hace aproximadamente cinco meses.

Y es que la modelo ‘ojiverde’ dejó con bastante intriga a sus seguidores al afirmar que habría habido un hecho en específico que la llevó a terminar su romance con el popular ‘Hombre roca’. Sin embargo, afirmó que actualmente son muy amigos.

“Estoy soltera hace cinco meses más o menos (...) Nos llevamos súper bien. Creo que muchos de ustedes no saben que nosotros no terminamos por falta de cariño, pero por algo sabemos que no vamos a volver, por algo lo hemos dicho. No vamos a hablar de eso, no tiene mucho sentido, ni él ni yo vamos a hablar de eso, solamente somos amigos” , fue la tajante respuesta de la exchica reality.

Por otras parte, la influencer señaló que, pese a ser vinculada con Francesco Méndez, ella sigue soltera. Asimismo, aclaró que nunca se ha fijado en el trabajo o dinero de hombre para aceptarlo como saliente o pareja.

“Andamos muy bien. Lo que ven es lo que hay (...) Mucha gente me ha encasillado en una personalidad que no la tengo. Por eso me da risa cuando dicen que estoy esperando que me mantenga. Tengo mis cosas con mi esfuerzo, con mi plata, y si quiero que me la gasto en lo que a mi me de la gana. Yo siempre me he fijado en las personas no por el dinero”, aclaró San Martín.

