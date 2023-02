Melissa Paredes explotó contra Magaly Medina, quien reveló que varios socios del Club Árabe tildaron de “bataclana” a la modelo por lucir un diminuto bikini en las instalaciones del local.

“Pero las señoras conservadoras del club decían que cómo es posible que hayan dejado entrar al club a esta bataclana, que preguntaban invitada de quién era. De verdad, me lo contó un amigo que es socio”, contó la ‘Urraca’ en la edición del 20 de febrero de ‘Magaly TV La Firme’.

Melissa no dudó en lanzar sus dardos este martes 21 en su programa ‘Préndete’ y consideró que los comentarios de Magaly fueron “racistas, clasista y repugnantes”.

“Ya empezaste la campaña contra mi nuevamente, ya te están auspiciando otra vez porque de otra forma no entiendo. Con qué motivo sacarme a mi en algo que no tenía nada que ver, estaba yo tranquila disfrutando con mi familia, que no había ninguna escandalo ni nada malo” , comentó la modelo.

Indicó que ella no escuchó ningún comentario contra ella en el club tras lucirse en hilo dental.

“L o de racista, clasista y demás sabemos que lo eres, siempre lo has sido. ¿Por qué mostrarme a mí de de esa manera? ¿Qué te hecho yo? Yo no tengo nada en contra tuyo. En ningún momento vi a ninguna mujer como tú dices.. . la única que es acomplejada que eres tú, la única que tiene que estar cuidando a su marido, sino voltea a ver a otras mujeres. Las mujeres que van a ese club son divinas, regias y seguras de sí mismas, así que ubícate”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR