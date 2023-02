Melissa Paredes quiso ‘darle su vuelto’ a Magaly Medina y expuso unos videos de la periodista disfrutando en la playa al lado de su esposo, el notario Alfredo Zambrano. En las imágenes se ve a la ‘Urraca’ feliz, luciendo un diminuto bikini.

“No entiendo que tiene que ver ese video”, cuestionó Karla Tarazona, si antes elogiar el ‘cuerpazo’ de Magaly: “Por cierto, qué regia que está”.

Melissa comenzó a recalcar que la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ también se luce en ropa de baño en sus redes sociales, al igual que otras figuras de la TV. “Ella están en hilo, es el famoso hilo que tanto se queja” , dijo la exesposa de Rodrigo Cuba.

Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’ la interrumpió para defender a Magaly: “Cumple 60 años en marzo, regia y cuerpo de veinteañera”.

Melissa, al ver que sus compañeros de conducción la dejaron sola, explotó EN VIVO al recordar que Magaly Medina reveló que los socios de un conocido club se escandalizaron al ver a la actriz en ‘hilo dental’ dentro del local.

“Yo no entiendo por qué agredir, me parece clasista, racista y me parece repugnante” , dijo.

‘Metiche’ y Karla se quedaron callados y hasta se alejaron unos pasos de Melissa, quien seguía lanzando sus dardos. Los conductores tampoco ocultaron sus gestos de incomodidad

“Bueno pues, Melissa quería aclarar un punto sobre anoche”, agregó ‘Metiche’ cuando la actriz acabó de hablar y cambió de tema.

Melissa Paredes y su pelea con Magaly Medina

TE PUEDE INTERESAR