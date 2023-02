Durante el fin de semana, Melissa Paredes confesó al programa ‘Teledeportes’, que dos peloteros le coquetearon, ofreciéndole un viaje a Lunahuana y un día por el Jockey Plaza, lo que resultó gracioso para Magaly Medina, quien no dudó en dejar su veneno.

La ‘urraca’ no tuvo piedad al explicarle a Melissa Paredes por qué los futbolistas le ofrecieron, solo eso: “Si solo te ofrecieron Lunahuana o un shopping por el Jockey es que no te valoraban nada. A otras les ofrecieron Tulum, Ecuador o hasta Máncora con las justas”.

Según Magaly Medina, los futbolistas que le coquetearon, pensaron que ella les iba a salir “baratita nomás”, añadiendo que no eran galanes: “jugadores de segunda, de seguro y si eran de equipos grandes, ahí date cuenta de que no te valoran, cuando una no se valora ni así mismo, imagínate ya”.

