Fuertes declaraciones. Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al mostrar unas peculiares imágenes de Melissa Paredes junto a su pequeña hija, Anthony Aranda y unos amigos en el Club Árabe, donde varios asociados la tildaron de “bataclana” por lucir un diminuto bikini.

“Me mandaron estas imágenes del fin de semana, unos amigos que tengo en el CLub Árabe y me contaron que estuvo Melissa Paredes, con su hijita, el Activador y una amiga más en la piscina. Me dijeron que causó bastante comentario porque ella llegó con un pareo color naranja, luego estuvo en un hilo dental, luciendo lo que el cirujano le dio y está bien, tiene el cuerpazo”, comenzó diciendo la conductora.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que un amigo de la popular ‘Urraca’, quien es asociado de dicho club, reveló que la conductora de “Préndete” habría sido la encargada de pagar absolutamente toda la cuenta de lo que gastó, junto al ‘Activador’, ese día.

“Pero las señoras conservadoras del club decían que cómo es posible que hayan dejado entrar al club a esta bataclana, que preguntaban invitada de quién era. De verdad, me lo contó un amigo que es socio. Además, algo de lo que fueron testigos todas las personas, es que toda la comida que pedían la pagó ella (...) Claro, si él está como nano, ni modo, alimenta al nano, págale la cuenta porque te estás ahorrando nana”, dijo entre risas la figura de ATV.

TE PUEDE INTERESAR