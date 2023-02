Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Micheille Soifer, quien en la última edición de “América Hoy” tuvo una fuerte discusión con Ethel Pozo, debido a que no le gustó que la conductora le criticara su vestuario.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ no fue ajena a estos comentarios y cuestionó la actitud de la exchica reality, a quien además tildó de ‘diva’. “Hay que ser bien tonta para molestarse, si Ethel, sus críticas son comentarios de niña de colegio (...) Pero lo bueno de esta discusión es que no se disculpó, no lloró tampoco”, comenzó diciendo.

“ El divismo de Micheille Soifer no puede tolerar y soportar que nadie la critique, porque ella es la máxima estrella . Creo que su entorno personal le ha dado demasiados elogios, que ella cree que nadie debe decirle nada” , agregó la periodista de espectáculos.

Asimismo, Magaly señaló que Soifer nunca tuvo fundamento alguno para molestarse con la hija de Gisela Valcárcel, pues ella es una artista y está expuesta a las críticas.

“Esa fue una discusión banal porque no tiene razón ni fundamento lo que dice ‘La Soifer’. Le daría la razón si dice algo lógico. Tú tienes que esperar que la gente te critique”, finalizó.

