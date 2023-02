Este 20 de febrero de 2023, durante el programa ‘Amor y Fuego’, el conductor Rodrigo González arremetió contra el productor musical Sergio George, por tildar de ‘show barato’ al espacio de espectáculos de Willax TV.

Días atrás, el músico puertorriqueño generó polémica al asegurar que trabajar con la ‘reina del totó’ le ha generado perdidas económicas y aclaró que nunca tuvo sentimientos amorosos hacia ella pues no es ‘su tipo de mujer’.

“Me encanta como editan las entrevistas. ¿Por qué no ponen todo lo que dije? No me sorprende de estos shows “baratos” buscando contenido para su pésimo rating. Estoy 10000 % detrás de la carrera de Yahaira Plasencia. Estamos enfocados en su nuevo disco completo y muy lamentable tener que contestarle a los shows “baratos” del Perú”, fue el mensaje que escribió Sergio George en su cuenta de Twitter y lo que provocó la furia de ‘Peluchín’.

¿Qué le respondió Rodrigo González a Sergio George?

“No se editó. No se cortó (...) Dos veces nos ha llamado baratos. No te equivoques que nosotros somos mucho más caros que la Yahaira, baratos no somos ¿Por qué te has puesto así Sergio George? ¿Por qué nos saltas al cuello? ¿Por qué te molestas cuando ves las consecuencias de lo que dijiste? Eso salió de tu boca” , comentó Rodrigo González en un inicio.

“Cada vez que mete la pata, quiere echarle la culpa a los otros (...) Un profesional que trabaja de la mano con los más grandes de la música, sabe cómo se maneja, pero tiene la misma técnica que Ethel Pozo . ¿Por dónde más se va a levantar la noticia? Luego no sabe qué hacer, busca un árbol para colgarse y nos echa la culpa a nosotros”, agregó.