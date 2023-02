Sergio George sigue generado polémica por sus comentarios sobre Yahaira Plasencia , a quien ‘maleteó' sin piedad en una reciente entrevista con ‘Amor y Fuego’, difundida el pasado 17 de febrero de 2023.

El puertorriqueño quiso aclarar las cosas y ‘América HOY’ le dio la oportunidad de defenderse. El reconocido productor musical confesó que tuvo que disculparse con la ‘Reina del totó' luego de afirmar que no es un ‘producto rentable’ y que “hay pérdida económica” con ella.

“Aquí hay confusión con el negocio de la música: el que se hace en Perú, donde el artista se graba a sí mismo para trabajar en discotecas, es un negocio diferente al que hago yo. El que hago yo es invertir en un artista y se demora un tiempo para construir una carrera a largo plazo que demora años”, explicó Sergio George.

El productor agregó que “la mayoría de cantantes y artistas no son rentables, pero no es porque no hay fe en ellos, es porque no se hace negocio así”.

Finalmente, aclaró que las ganancias con los artistas pueden demorar años, y que, por ejemplo, recibió regalías por el grupo DLG 25 años después.

“Hasta cuándo piensas seguir invirtiendo en Yahaira ¿hasta que sea un productor rentable?”, le preguntó Janet Barboza, a lo que respondió: “Ya vamos para 4 años, si yo creo que tiene chance de largo plazo, voy a continuar”.

Edson Dávila fue más ‘faltoso’ y le preguntó si seguiría vivo para cobrar las regalías que produzca Yahaira Plasencia, de acá a 25 años.

“Yo sí. Yo no sé tú, pero yo lo voy a ver (...) Yahaira es la única o de las únicas que hay en este país que tiene chance de penetrar en ese mercado (Estados Unidos)”, agregó.

Sergio George se disculpa con Yahaira

Sergio George sostuvo que la salsera peruana entiende su sentido del humor, luego de 4 años de trabajar juntos. “ Yo con Yahaira me disculpo y me disculpé con ella (…) también me conoce, nos conocemos bastante bien. Yo no vivo acá, lo que pasa acá en los medios de comunicación no rebota allá, no me afecta y no afecta en la carrera de Yahaira, que ya está en Estados Unidos, para nada”.

