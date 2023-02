Fuerte y claro. Jair Mendoza estuvo como invitado especial en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultado sobre las últimas declaraciones que dio Sergio George, quien habría desmentido al cantante al señalar que nunca obligó a Yahaira Plasencia a terminar su relación con él.

Todo se dio durante la última edición del magazine matutino, cuando las conductoras le consultaron al artista sobre las palabras del productor; con lo cual reafirmó que su romance con la salsera sí había llegado a su fin por la molestia que tuvo el también músico estadounidense.

“Estoy tranquilo, estoy feliz. En su momento declaré lo que declaré, yo no miento normalmente. No tengo por qué mentir. Hay versión de todos los involucrados. Estoy viviendo momentos muy bonitos en mi vida”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Jair Mendoza se defendió y afirmó que nunca ha mentido respecto al romance que vivió con la popular ‘Reina del toto’, mismo que empezó y que Sergio George nunca tuvo ni idea.

“Nos conocimos en la Gran Estrella (...) Ustedes lo vieron, Sergio dejó de seguir a Yahaira, lo respondí en su momento y fui muy claro. No me fui con rodeos, yo no miento” , sentenció.

