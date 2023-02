¿La defendió? Magaly Medina no pudo evitar comentar la fuerte discusión que tuvieron Micheille Soifer y Ethel Pozo en “América Hoy”, donde la exchica reality le reclamó a la conductora por haberle criticado su vestuario hace algún tiempo atrás.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ sorprendió a propios y extraños al defender a la hija de Gisela Valcárcel, pues señaló que no necesita un título universitario para emitir crítica en la pantalla chica.

“Hay que ser bien tonto para ofenderse, si las críticas de Ethel son como el comentario de una niña de colegio. Ella no critica a nadie, es sobonísima con todo mundo. Lo único bueno fue que no lloró, ni se disculpó”, comenzó diciendo.

“Fue una discusión banal, no tiene lógica. Para decir si le gusta la ropa de alguien, no necesita una licenciatura en la universidad. Nosotros criticamos su ropa y no tiene por qué molestarse” , agregó la figura de ATV.

