No se deja. Una vez más, Magaly Medina explotó contra quienes intentan poner la línea de dirección en su programa y en esta ocasión, quien intentó atarantar a la ‘urraca’ fue Richard Acuña, quien la invitó a mostrar todas las pruebas de sus pagos en favor de su hija con Camila Ganoza, tal y como se hizo en ‘América Hoy’, programa que conduce su esposa, Brunella Horna.

“Qué intensos puede ser Richard Acuña, nos ha bombardeado a mis reporteros con información que nos ha mandado una y otra vez”, de esta forma es como Magaly confesó haber recibido mensajes sin cesar por parte de Richard Acuña, quien le intentó mostrar las pruebas de sus pagos en favor de su hija hasta la 1 de la mañana de este martes.

La ‘urraca’ además comentó el reciente comunicado de Richard Acuña, quien pidió disculpas públicas por la exposición a sus exparejas e hijos e invitó a mostrar las pruebas que le mandó a la ‘urraca’ en su programa, desatando la furia de Magaly Medina: “El señor Acuña me confundió con América Hoy, aquí el productor y yo somos independientes, yo no soy chupe de nadie, a mí nadie me dice qué decir”.

Además, Magaly Medina le recordó que la culpa de todo lo que está pasando, la tiene él por no hacer las cosas de forma correcta: “Los malos momentos que está pasando su familia o su hija, no lo originamos nosotros ni su expareja, si o usted que no supo controlar sus actos hasta que acudieron a mí”.

