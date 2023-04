Un chat de WhatsApp de Richard Acuña revela que no tenía intención de casarse con Brunella Horna. Este mensaje fue enviado a su expareja Camila Ganoza y data del 12 enero 2022, donde el excongresista asegura que se sentía presionado.

En el mensaje, el hijo de César Acuña se lee lo siguiente:

“No me voy a casar, no tengo pensado pedir (la mano a Brunella), así me metan presión. Pero nada, estoy con objetivos laborales. Al mango, eso sí, quiero ser el mejor empresario”.

Según declaró Camila Ganoza a ‘Magaly TV La Firme’, Richard Acuña le comentó que se sentía “obligado” a casarse. Recordemos que Brunella Horna siempre bromeaba públicamente sobre el hecho de que su novio no le pedía matrimonio.

“Me comentó un mes antes de que yo comience mi relación que él no se quería casar, que se sentía obligado. Y cuando yo formalicé mi relación, me dijo que se quería casar y que quería tener hijos, cuando una semana antes me había dicho lo contrario”, comentó la expareja de Acuña.

Para Camila, el matrimonio con Brunella “no era algo que el haya tenido en sus planes”

“Él siempre me comentó que no se quería casar, que se sentía obligado, me lo decía de broma, se lo decía a mi mamá miles de veces”, agregó.

Chat de Richard Acuña con su expareja

¿Richard Acuña se le insinuaba a su expareja?

Cuando la reportera de ‘Magaly TV La Firme’ le preguntó que si Richard Acuña se le insinuó estando con Brunella Horna, respondió:

“Es una persona muy coqueta, no solamente conmigo, sino con muchas mujeres. [¿Se te ha insinuado?] Me ha dicho cosas que yo no las diría teniendo pareja”.

TE PUEDE INTERESAR