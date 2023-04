La conductora de “América Hoy” no deja de estar en la polémica por sus inoportunos comentarios en el caso que envuelve a Richard Acuña y a su ex pareja Camila Ganoza y esta vez aseguro en vivo que su programa es imparcial y es un espació hecho para mujeres, pese a que ayer junto a Janet Barboza presentaron las “pruebas” del ex congresista.

Ethel Pozo y Janet Barboza felicitaron que Richard Acuña cumpliera económicamente con su hija cubriendo una millonaria lista de gastos en el pago de la manutención mensual de la niña que tiene con Camila Ganoza, señalando que es una “suerte” que su hija tenga un padre así. Sin embargo, la denuncia de la ex pareja del hijo de César Acuña no es por falta de dinero, sino que habría violentado psicológicamente a la madre de su hija.

Ethel Pozo aclara que “América Hoy” es un programa para mujeres

Las inoportunas declaraciones de Ethel Pozo no fueron ignoradas por el público que en redes sociales criticaron duramente a a hija de Gisela Valcárcel. En ese sentido, la conductora de televisión se defendió y dijo que si hablaron del tema y presentaron las pruebas de Richard Acuña porque él se las envió y es el esposo de su compañera Brunella Horna y además le tienen “cariño”,

Sin embargo, inmediatamente aclaró que “América Hoy” es un programa “hecho por mujeres para mujeres”. “El día de ayer presentamos las pruebas que Richard Acuña nos envió porque es el esposo de nuestra compañera y conductora. Además es gente querida por nosotros, eso tampoco lo podemos negar. Eso lo hemos dicho desde el día 1. Somos objetivos y es un programa de mujeres hecho para mujeres”, enfatizó

“En el punto que pasamos lo vouchers queda entendido que no es un tema económico. El padre de la niña dice que le están pidiendo más, me están pidiendo 15 mil soles, aclarado el punto económico, hemos pasado a un segundo capítulo más complicado”, agregó Ethel Pozo.









