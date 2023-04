Este 11 de abril de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina arremetió contra Janet Barboza, quien aseguró que Camila Ganoza tiene la ‘suerte’ de haber tenido un hijo de Richard Acuña. Por este comentario, la “Rulitos” fue destrozada en redes sociales.

La “Urraca” afiló su lengua contra la popular “retoquitos”, a quien tildó de prehistórica y calificó sus palabras como vergonzosas.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Janet Barboza?

“¿En qué siglo vive esta pacata prehistórica? Y no lo digo por la edad porque es prehistórica de cerebro. Cómo puede venir a ofender de esa manera a una madre que está hablando por su niña y que está hablando de circunstancias psicológicas y emocionales que reclama para su tranquilidad y paz. Y no estaba riéndose, no estaba burlándose, lo dice en serio”, arremetió Magaly Medina en un inicio.

“A mí me parece increíble tener que escucharla, me da vergüenza ajena que alguien pueda dar ese mensaje en televisión, estamos en época de empoderamiento y no en época de humillaciones. Las mujeres hemos dicho: ‘basta no me interesa que tú tengas poder, no me interesa que tengas dinero, mi dignidad vale muchísimo más’ ”, agregó.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Camila Ganoza?

La conductora de América Hoy se convirtió en el centro de las críticas en redes sociales al hacer un polémico comentario sobre Camila Ganoza, quien denunció a Richard Acuña por acoso y violencia física y psicológica.

“No todas las mujeres tienen la suerte de tener un hijo de Richard Acuña, porque vamos a hablar de cifras que para mucha gente puede resultar dolorosa. Estamos hablando de miles de miles de soles”, dijo.