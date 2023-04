Brunella Horna, modelo y conductora de TV, rompió su silencio luego de las declaraciones de la expareja de su esposo Richard Acuña, Camila Ganoza, quien la acusó de entrometerse en su relación con el excongresista. Desde su cuenta de Instagram, la “Babybrune” rechazó los dichos de Ganoza y explicó cómo inició su relación con el hijo de César Acuña.

Según la compañera de Ethel Pozo, la primera conversación que tuvo con Acuña fue en marzo del 2017 y en junio de ese año recién comenzaron a frecuentarse.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre declaraciones de Camila Ganoza?

“A raíz de la información brindada en un programa de TV, rechazo totalmente la afirmación vertida de que yo me haya entrometido en una relación” , se lee en las primeras líneas del documento.

Qué dijo Brunella Horna sobre Camila Ganoza. Foto: (Instagram/@brunehorna).

“En marzo del 2017, estaba en Chiclayo con un grupo de amigas realizando ayuda social por el fenómeno El Niño; necesitábamos apoyo para trasladar todo lo que recaudamos y por eso le escribí a César Acuña Jr. Para que nos contacte con alguien. Entonces, Richard me escribió formalmente para ayudarme (la conversación fue de dos líneas) y nunca más volvimos a hablar, ni siquiera guardé su número” , explicó.

Posteriormente, Brunella Horna reveló que recién comenzó a salir con Richard Acuña en junio del 2017.

“En junio del 2017, estaba en un programa de TV cuando recibí el mensaje de Richard diciéndome lo que varias veces he comentado: ‘Hola flaca, para con los escándalos’. Yo no le respondí y agregó: ‘Soy Richard Acuña’. Es ahí cuando comenzamos a hablar por dos semanas, salimos a cenar y luego fuimos a una fiesta, donde nos ampayaron”, puntualizó.

“Tengo la conciencia tranquila y una de las cosas que más me calma me da es toda la gente de mi alrededor que sabe cómo fueron las cosas; con eso me basta. Hasta otras acusaciones que me incluyen, pero que carecen de todo sustento y pruebas, las cuales son totalmente falsas” , sentenció.

TE PUEDE INTERESAR