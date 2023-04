Brunella Horna lanzó frío un comunicado este 12 de abril de 2023 sobre la situación legal de su actual esposo Richard Acuña, con quien se casó el pasado 7 de enero. La modelo aprovechó sus redes sociales para defender su honra, luego que Camila Ganoza la acusara de entrometerse en su relación con el excongresista en el 2017.

La conductora de ‘América HOY’ aclaró que comenzó a salir con el hijo de César Acuña en junio de 2017, y no en marzo, como sostuvo Camila Ganoza.

“ Es ahí cuando comenzamos a hablar por dos semanas, salimos a cenar y luego fuimos a una fiesta, donde nos ampayaron (...) Tengo la conciencia tranquila” , escribió la modelo.

Qué dijo Brunella sobre la denuncia contra Richard Acuña

De otro lado, Brunella Horna expresó sus deseos de que su esposo y Camila Ganoza resuelvan sus problemas legales respecto a la tenencia de su hija de 8 años de edad en las instancias correspondientes y no en programas de farándula.

“Hago un llamado a ambos padres de la menor para que lleguen a un acuerdo y todo esto finalice, utilizando los medios y vías pertinentes en busca del bienestar de la niña, ya que esto no puede continuar ventilándose en programas de televisión. Espero que pronto lo puedan alcanzar y sigan manteniendo esa excelente relación de padres para la crianza de su pequeña”, se lee en el texto.

Sin embargo, Brunella evitó pronunciarse sobre la denuncia de violencia física y psicológica que interpuso Camila Ganoza.

Finalmente, ratificó su “afecto, cariño y respeto” hacia los 4 hijos de su pareja “y deseo que este penoso episodio en el que se han visto envueltos termine pronto por su tranquilidad emocional”.

Los maltratos de Richard Acuña a su expareja

En su demanda judicial, Camila Ganoza dio detalles de las agresiones físicas que recibió de Richard Acuña:

“Es de menester informar que el demandado, luego que vio una filmación que le hicimos a una amiga mía a manera de broma, este (Richard) se mostró disgustado ante la situación que no me incluía a mí, actuando de una manera violenta, agrediéndome físicamente, tirándome contra la pared y levantando en el aire mi cuerpo, con sus manos fuertemente al rededor de mi cuello, esto me ocasionó daños físicos como emocionales, me llegó a asustar temiendo por mi integridad física y seguridad”, es parte de la declaración oficial de Camila Ganoza en contra de Richard Acuña.

Luego de dicha escena de terror que habría vivido Camila Ganoza en manos de Richard Acuña, no pudo denunciar lo sucedido debido a que los policías eran conocidos del excongresista.

