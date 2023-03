No se calló nada. Deysi Araujo no se calló nada y comentó que Florcita Polo tiene todo el derecho de rehacer su vida sentimental tras divorciarse del padre de sus hijos, Néstor Villanueva.

“Ella merece ser feliz porque es una chica joven, trabajadora y tiene todo el derecho de volver a enamorarse, pero debe conocer bien a la persona antes de presentarlo a su familia”, comenzó diciendo la vedette.

En ese sentido, la polémica ‘pelirroja’ pidió a la hija de Susy Díaz que se tome su tiempo para enamorarse. Además, confesó conocer

“Ojalá que vaya con calma, sin prisa y no se equivoque (...) Lo conozco, pero no lo he tratado. Espero que no sea para hacerse conocido. No creo que sea otro Jackson Torres”, dijo para Trome.

TE PUEDE INTERESAR