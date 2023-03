Alessandra Fuller estuvo en el ojo público luego que se filtraran unas imáganes suyas celebrando su fiesta de compromiso con el abogado Francesco Balbi, donde bailó al ritmo de la Combinación de La Habana. Y es que la actriz fue fuertemente criticada en redes sociales por bailar de “manera bastante exagerada”.

En ese sentido, la influencer estuvo como invitada especial en el programa “Mande quien mande”, donde aprovechó para explicar que no tomó ni una gota de alcohol y que ella siempre es así cuando goza de fiestas familiares.

“Quiero aprovechar para aclarar algo... Quiero aclarar qie era una reunión privada y en familia, y yo a puertas cerradas me aloco como yo soy. Se filtraron unos videitos, pero no se me pasaron las copas, yo no tomo. Es sin ningún estímulo” , dijo.

Ante esto, María Pía Copello apoyó a la joven actriz y aseguró que ella también se comporta así y se “disfuerza” cuando está de fiesta.

“Ella está aclarando que se disfuerza bastante, se parece a mí, cuando estamos en una fiesta yo también me disfuerzo como no tienes idea”, señaló.

Ale Fuller sobre amistad con Luciana Fuster

