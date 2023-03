No le perdonan ni una. Alessandra Fuller sorprendió a sus seguidores hace algunas semanas atrás al anunciar que su pareja, el abogado Francesco Balbi, con quien tiene poco más de un año de relación, le pidió la mano durante su viaje por París.

Sin embargo, ahora la joven actriz decidió celebrar por todo lo alto su compromiso junto a sus amigos más cercanos y sus familiares. Según se aprecia en sus historias de Instagram, la modelo contrató a la conocida orquesta salsera Combinación de La Habana, quienes pusieron a bailar a todos sus invitados este último viernes 10 de marzo.

No obstante, todo no quedó ahí, pues dentro de este momento de alegría y mucha emoción, las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar, quienes criticaron fuertemente la manera de bailar de la popular ‘quinceañera’.

“Mi tía de La Molina cuando va al Callao”, “Exagerada para bailar”, “Bueno, por lo menos lo intenta”, “Ahora cualquiera puede bailar salsa cubana”, “Solo vine a leer los divertidos comentarios”, “¿Estaba mega borracha o qué le pasó?”, “¿Eso es bailar salsa?”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

