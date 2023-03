Hace una semana atrás, en la última edición de “Porque hoy es sábado con Andrés”, el conductor Andrés Hurtado enfureció EN VIVO, luego que se reportara una falla en el audio cuando su invitada Dailyn Curbelo, quien se encontraba cantando. Y es que el presentador no dudó en despedir a su técnico de sonido a causa de este problema.

Sin embargo, en esta última edición de su programa HOY sábado 11 de marzo, el polémico conductor no fue ajeno al tema y ante todos los presentes, aseguró que no se disculpará con su trabajador tras lo sucedido.

Todo se dio cuando Andrés manifestó su satisfacción por cómo su actual invitada, Lita Pezo, interpretaba a capela una de sus canciones y no presentaba fallas en el sonido.

“¿Viste cómo se escucha? Todo el país ha escuchado tranquilo y bien, no como la semana pasada... El sonidista ha sido viral cuando lo boté, y me han dicho que pida disculpas al sonidista, pero ¡Yo no voy me voy a disculpar! ¡Bien botado está!” , fue la expresión de Hurtado.

“¿Por qué no le ha pasado eso a Lita Pezo (el incidente con Dailyn), porque no está el sonidista”, finalizó diciendo.

