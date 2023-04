Susy Díaz estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar referirse a la batalla legal que vienen protagonizando Florcita Polo y Néstor Villanueva. Y es que la exvedette señaló que sus nietos y su hija se ponen muy nerviosos cuando se toca el tema del cumbiambero, dejando entrever que sí existió un presunto maltrato hacia ellos.

“Mis nietos tartamudean cuándo hablamos de ese tema. ¿Por qué Flor se pone nerviosa cuando hablamos de ese tema? No pues, yo quiero que crezcan en un hogar donde haya paz, tranquilidad, que sean felices”, comenzó diciendo Susy.

Frente a ello, la psicológica Lizbet Cueva no dudó en intervenir y le llamó la atención a la excongresista por referirse a Néstor con el apodo de ‘El Cuco’. “Entiendo la desesperación y preocupación de Susy como madre y abuela, pero quieras o no, hay un padre, les guste o no, y nadie tiene el derecho de anular la imagen del padre en la vida de sus hijos”, expresó.

En ese sentido, Susy no dudó en defenderse y aseguró que si el Poder Judicial dictó que Néstor no se pueda acercar a sus hijos, es porque algo negativo han encontrado.

“Más que manipulación, hay un tema de presión y cuando los niños viven eso, entre la espada y la pared, les genera muchos comportamientos ansiosos porque no quieren quedar mal con la mamá, con el papá y con la abuela (...) Entonces, cargan toda la responsabilidad y eso sí perjudica enormemente su desarrollo emocional”, finalizó diciendo la especialista.

