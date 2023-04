Al parecer la relación de Florcita Polo Campos su ex esposo Néstor Villanueva está lejos de encontrar la paz desde su divorcio, pues ahora el artista a denunciado una vez más a la madre de sus dos menores hijos por presuntamente no dejarlo ver a los niños desde bastante tiempo. Sin embargo, la hija de Susy Díaz no se quedó callada y respondió con todo contra su ex pareja.

Durante la última edición del programa de espectáculos “América Hoy” que se emitió hoy martes 11 de abril, la ex bailarina Florcita Polo habló de las acusaciones que Néstor Villanueva realizó en su contra en la que señala que la hija de la popular Susy Díaz no le deja ver a sus dos pequeños hijos pese a que los extraña mucho. Sin embargo, es importante recordar que existe una orden de alejamiento contra el cantante por parte de su ex esposa.

En conversaciones con una reporte del programa, Néstor confesó que no ve a sus hijos hace bastante tiempo y que ni siquiera los ha visto este año.

“Esa es otra cosa que yo prefiero solucionarlo legalmente, no en un programa de televisión. Lamentablemente, hay muchas cosas que quizá tendría que decirlas, pero prefiero con el dolor de mi corazón, esperarme, aguantar y ver la manera de como solucionar porque todo eso lo ve mi abogado”, explicó Villanueva .

En ese sentido, la periodista le consultó sobre si extraña a los niños, y de manera sentida respondió: “Mucho (...) en este año con decirte que no los he visto ningún día. He hablado ayer con ellos por videollamada, pero no es lo mismo”, finalizó el artista.

Luego de escuchar las declaraciones de Néstor, Flor Polo indicó que existe una orden de alejamiento contra él y otros motivos que prefiere mantener en privado y que serán vistos por sus abogados. Además, indicó que su hijo Adriano ya está grande y el puede decidir si quiere ver a su padre o no “Mi hijo ya está mayor, Adriano ya está mayor y él decide si quiere ver a su papá o no”, sentenció Florcita.





