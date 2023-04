¡FUEGO! El escándalo de presunta infidelidad entre Gabriela Rodríguez y el cantante de cumbia Alessandro Vernazza sigue dando de que hablar, pues cada día la aún esposa del artista, Lizbeth Domínguez presenta nuevas pruebas para respaldar sus acusaciones contra la reportera de ‘La Banda del Chino’.

Lizbeth Domínguez se presentó en el programa Magaly Tv La Firme para denunciar que la panelista del popular programa ‘La Banda del Chino’ se habría metido en su matrimonio según cuenta la esposa del cantante. Sin embargo, Lizbeth no solo se quedaría en señalamientos, pues incluso se habría comunicado con Gabriela Rodríguez para reclamarle la situación pero recibió una respuesta que sorprendió a todos.





Lizbeth Domínguez presenta los presunto audios de Gabriela Rodríguez

En una de las últimas ediciones del programa de la ‘Urraca’, Lizbeht presentó parte de la llamada que tuvo con Gabriela, en el que le reclama por haberse presuntamente metido en su matrimonio y ser manzana de la discordia entre ella y el cantante de cumbia. Sin embargo, la reportera del programa del ‘Chino’ Miyashiro indicó nunca haberse metido en un matrimonio y señaló que no le debe nada a la esposa de Alessandro.

“No sé por qué tu me esta llamando del teléfono de Alessandro(...)” reclama Gabriela a los que inmediatamente Lizbeth responde cuestionándola por vivir en Alessandro. “Dime tú que lo conoces una semana y metes a tu casa a vivir a u hombre”, cuestiona tajante la esposa del cantante.

Lizbeth Domínguez reclamó el por qué ella destruyó un hogar cuando ella recién había dado a luz. “Yo recién había dado a luz prácticamente porque soy cesareada y tú te metiste en ese matrimonio”, reclamó Domínguez indignada. Sin embargo, la respuesta de Gabriela Rodríguez sorprendió a todos.

“¿Yo? Yo no tengo por qué estar mendigando, rogando por un chico... a mí Alessandro me pintó otra cosa (...) ¿Por qué he destruido un hogar? ¿Yo estaba casada contigo? ¿Yo tengo que deberte respeto a ti? Dime, para empezar yo a ti, no te conocía”, sentenció la reportera de ‘La Banda del Chino’.

Las presuntas conversaciones entre Lizbeth Domínguez y Gabriela Rodríguez





