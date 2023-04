Durante el programa “Magaly TV, La Firme” de este 17 de abril de 2023, la conductora Magaly Medina se pronunció sobre Brunella Horna, quien dejo en shock a todos tras anunciar su salida de América Hoy. La modelo reveló que está atravesando un delicado problema de salud, por lo que tendrá que alejarse de la conducción del magazine. Cabe resaltar que se especula que la “Babybrune” se encuentra embarazada de su primer hijo.

La “Urraca”, sin pelos en la lengua, señaló que la esposa de Richard Acuña se estaría alejando del canal de Pachacamac para evitar los cuestionamientos que han surgido tras las explosivas denuncias de Camila Ganoza, expareja y madre de la hija del excongresista.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre renuncia de Brunella Horna?

“Hay tanta hipocresía en la tele (…) No saben con qué la cara la escuchaban a Brunella anunciando que no iba a estar, que se iba a tomar un tiempo antes de regresar al programa. Yo digo, ¿quién la va a extrañar? Hay que ser honestos. No hay que fingir solo porque es la esposa de un Acuña” , disparó Magaly Medina.

Reprochó también la actitud de Ethel Pozo y Janet Barboza, a quien tildó de fingidazas y sobonas. “Hubo muchos cuestionamientos que no ha respondido, pero como son tan sobonas no le preguntan las cosas. ¿Por qué no le preguntaron qué se siente que, en la despedida de soltero, Richard Acuña le mandó fotos con el torso desnudo a Camila Ganoza?”, cuestionó Medina tras ver la entrevista que le hizo Pozo a Brunella.

“¿Por qué no le preguntaron sobre las agresiones físicas y psicológicas? ¿Sobre las declaraciones de la decoración del departamento o que usaba los lentes de Camila Ganoza? No hay preguntas incómodas”. reprochó.

