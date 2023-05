¡Uy! La hija de la popular Jessica Newton, Cassandra Sánchez utilizó sus redes sociales para mandar un fuerte mensaje en redes sociales en el que da su opinión sobre la maternidad. La joven empresaria siempre se ha mostrado enfocada en su trabajo y su familia, pues hace algunas semanas celebró un lujoso bautizo para su pequeño hijo acompañada de su familia y amigos.

En ese sentido, Cassandra Sánchez dejó en claro sus postura sobre la maternidad y en sus redes sociales mandó un claro mensaje. Sin embargo, los usuarios en redes sociales no pasaron esto desapercibido y señalaron que su mensaje podría ser una respuesta a la modelo, Korina Rivadeneira, quien hace unos días hizo público lo difícil que es ser madre.

¿Qué dijo Cassandra Sánchez sobre la maternidad?

“Recuerden que los límites lo ponemos solo nosotros. Ser mamá no es una carga, es una bendición, cambiemos la narrativa y empecemos a trabajar por nuestros sueños. Las excusas son tus peores enemigas, cuando encuentras culpables y dejas de tomar responsabilidad sobre tus acciones empiezas a limitarte”, escribió la pareja de Deyvis Orosco.

Por lo contundente y directo del mensajes, algunos usuarios creen que la publicación está dirigida como respuesta a las declaraciones de la modelo venezolana, Korina Rivadeneira.

Además en otro momento la empresaria publicó un video en que se luce mientras carga a su pequeño bebé luego de un largo día de trabajo.

“ Alguien se levantó cuando escuchó a mamá llegar a casa después del trabajo, no hay sentimiento mas puro y lindo que este. Te amo mi piccolo. Me siento agradecida y bendecida de poder vivir momentos como estos y terminar el día juntos ”, reveló.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre la maternidad?

El pasado 25 de abril, Korina Rivadeneria expresó a través de sus redes sociales todo el agotamiento que significa ser madre de dos niños pequeños. Además, la modelo contó que perdió la paciencia con uno de sus pequeños y les gritó.

“ Hoy he experimentado el sentimiento más desesperante de la desesperada agotadora y estresante vida de madre. Hoy mis bebés no han dormido lo suficiente y estaban estresantes al máximo, he gritado cómo nunca, he perdido la paciencia todo el día, estoy exhausta emocional y psicológicamente ”, escribió Korina en una de sus historia de Instagram.









