La querida cantante criolla Lucía de la Cruz es reconocida a nivel nacional por su gran talento para el canto y su poderosa voz con la que conquistó al público a lo largo de su carrera artística, pero no es el único aspecto por el que Lucía es conocida, pues la interprete también a protagonizado algunos de los más recordado ampays y mantenido relaciones amorosas con hombres mucho menores de que ella.

Hace uno días, Lucia de la Cruz de 64 años afirmó para el programa Magaly Tv La Firme que actualmente tiene un ‘saliente’, un joven extranjero de 20 años que también se dedica a la música, por lo que su preferencia por los hombres más jóvenes no ha cambiado, pese a que tuvo malas experiencias y decepciones amorosas, la más recordada de ellas con el ex chico reality Luisito Caycho. En esta nota hacemos un repaso de los ‘chibolos’ que tuvieron un romance con Lucía de la Cruz.

¿Quiénes son los ‘Chibolos’ que estuvieron con Lucía de la Cruz?

‘Luisito’ Caycho

En el 2011, la cantante criolla Lucía de la Cruz sorprendía a todos al anunciar una relación sentimental como un joven de 22 años de nombre Luis Caycho o mejor conocido como “Luisito” Caycho con el que se casó. En ese momento la artista tenía 58 años.

Al parecer para la diferencia de edad de 36 años no fue impedimento para que la pareja decidiera realizarse darse el sí en una ceremonia civil frente al ex alcalde del Callao, Juan Sotomayor. Sin embargo, el amor eterno duro poco, pues tan solo tres años después en 2014 anunciaron el fin de matrimonio y ambos personajes firmaron su divorcio frente a las cámaras de televisión.

“ Si me divorcio de ella es porque tiene derecho a ser feliz y yo tengo derecho a ser feliz. Y su felicidad, va a ser mi felicidad. Y mi felicidad va a ser su felicidad ”, exclamó ‘Luisito’ Caycho para un programa de espectáculos.

Christian Showing

En el 2017, Lucía de la Cruz se mostró muy cariñosa junto a un joven Christian Showing en un evento previo a la celebración del Día de la Canción Criolla. El nuevo ‘chibolo’ tenía 21 años acompañó a la criolla a la salida del evento del callao.

“ Christian si lo conozco tiene una excelente voz es Tenor lírico y tiene todo mi apoyo, es mi amiguito, es lindo lo amo .”, reveló la artista.





Benyamín Coronado

En febrero de este año, Lucía de la Cruz presentó a su nuevo galán, un joven de 24 años con quien mantenía un romance a distancia. Su nuevo pretendiente vive en Chile y la interprete asegura que se conocen desde hace dos años y con quien mantiene comunicación a diario.

Lucía de la Cruz de 67 años exclamó su amor por su nuevo ‘chibolo’ en el programa ‘Mujeres al Mando’, la artista le pidió a su nuevo amor que no mienta pues su relación cada vez es más sería pese a que nunca se han visto en persona.

“ Cuando la conozcas a Lucia Magdalena te vas a desanimar, tengo un carácter que no te lo cuento, pero no importa, que el mundo se entere y me llega lo que puedan decir porque nunca le pregunté su edad, es más, no me interesa tampoco ”, expresó la artista antes de saber que tenía 24. “ Oye, tu me dijiste que tenías 25 , 26″ , exclamó Lucía de la Cruz sorprendida.





