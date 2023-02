Lucía de la Cruz y su exesposo Luisito Caycho se dijeron de todo en la reciente emisión EN VIVO de ‘Magaly TV La Firme’, este 23 de febrero de 2023. Ellos protagonizaron una fuerte discusión cuando la cantante criolla afirmó que no le interesa ir al evento que organiza el músico en el distrito de San Martín de Porres.

Todo comenzó cuando Lucía de la Cruz negó que haya querido casarse nuevamente con él para obtener la nacionalidad española, tal como aseguró el popular ‘Chamaco’. Por ello, le hizo un fuerte reclamo: “ ya no utilices mi nombre para nada”.

La discusión tomó otro nivel cuando Lucía reveló que ella cantó gratis en el restaurante de Luisito Caycho, en España. “Yo viajé a Europa con mi plata (...) no me has pagado porque no trabajé. Tú no me has pagado nada... Yo no he trabajado contigo, Luisito. Yo solo fui a tu local y punto” , dijo enfurecida.

Caycho alzó la voz y dijo que su querida ‘Cuculí' “ ha hablado de más”.

“Uno tiene que ser agradecido, Lucía. ¿No te he pagado? ¡Solamente dime si no te he pagado!” , señaló Luisito, mientras que la criolla dijo que ella viajó con su dinero.

“Si no vas a bajar a mi evento en San Martín de Porres, ¡no bajes! El día domingo voy hacer un evento porque me están haciendo un recibimiento. Si ella dice que no puede porque no tiene trabajo, no pasa nada”, dijo resentido.

Finalmente, la conductora Magaly Medina tuvo que intervenir para que los cantantes no sigan con su discusión en vivo: “Ya cálmense, Luisito has perdido las formas, antes le decías Kukulí, mi amor y yo te respeto y de pronto perdiste los papeles”.

Por qué Lucía de la Cruz y Luisito Caycho se separaron

Lucía Magdalena de la Cruz Cuya se casó nupcias con Luis Grover Caycho Romero en el 2011, en una ceremonia civil que contó con la asistencia del alcalde del Callao de ese entonces, Juan Sotomayor. En aquella oportunidad, el ‘Chamaco’ tenía 22 años de edad, mientras que la cantante, 58.

Sin embargo, en abril de 2014, tomaron la decisión de separarse por la vía legal.

